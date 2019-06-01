موعد امتحانات التعليم الأساسي والثانوي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطني للامتحانات، التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق، جداول امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي، بالداخل والخارج للعام الدراسي 2018-2019.

ووفقا لبيانات منفصلة للمركز اليوم، تبدأ امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالخارج للدور الأول من 7 حتى 17 يوليو المقبل، وستكون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالداخل للدور الأول، يوم 21 وحتى 31 يوليو المقبل.

بينما امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني للدور الأول، في الفترة من 21 يوليو حتى 1 أغسطس المقبلين.

وتنطلق امتحانات الدور الأول للتعليم الثانوي في الداخل بالقسمين العلمي والأدبي في 18 وحتى 29 أغسطس المقبل، وامتحانات التعليم الثانوي الديني الدور الأول في 18 أغسطس وتنتهي يوم 31 من نفس الشهر.

وفي الخارج تبدأ امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالخارج للقسمين العلمي والأدبي في 7 وحتى 18 يوليو المقبل.

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