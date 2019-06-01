تفاصيل لقاء حفتر مع بوتين

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، التي وصل إليها منذ يومين. وأوضحت مصادر إعلامية محلية مطلعة، أن زيارة حفتر إلى موسكو تأتي في إطار التنسيق المستمرّ بين ليبيا وروسيا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب.

ويُعدّ هذا هو أول لقاء من نوعه بين حفتر وبوتين، علماً بأن حفتر أجرى في السابق عدة زيارات إلى روسيا التقى خلالها كبار المسؤولين الروس في وزارتي الخارجية والدفاع. وقالت مصادر ليبية مقرّبة من حفتر، إنه سعى لإقناع بوتين بالمساعدة على رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أن المحادثات تركزت أيضاً على مساعدة روسيا في تطوير وتحديث منظومة الأسلحة التي يمتلكها الجيش.

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