زلازل في ألبانيا تلحق أضرارا بمئة منزل.. وإصابة أربعة أشخاص

قالت السلطات وشهود إن ستة زلازل هزت جنوب شرق ألبانيا في غضون ساعتين اليوم السبت، وكان الأول بقوة 5.3 درجة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بمئة منزل.

وقالت وزارة الدفاع إن أربعة أشخاص أصيبوا إثر انهيارات جزئية في منازلهم ونقلوا إلى مستشفى في بلدة كورتش بشرق ألبانيا.

وقال بيتريت (60 عاما) لرويترز في قرية فلوك مركز الزلازل "كانت الساعة 06:30 عندما خرجت لحلب الأبقار وحدث الزلزال. أيقظت الأطفال والكبار وركضنا للخارج جميعا".

وانهار سقف منزل بيتريت. وقالت وزارة الدفاع إن أضرارا لحقت بنحو 70 منزلاً في فلوك وقرية دفوران المجاورة.

وأضافت الوزارة أن نصف المنازل المتضررة كانت قديمة ومهجورة. وشارك جنود ورجال إطفاء في نصب الخيام لإيواء المضارين من الزلازل في فلوك. وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي بلدة كورتش وعلى عمق 14 كيلومترا، وتلاه زلزال آخر بعد سبع دقائق على عمق 18 كيلومترا في منطقة على الحدود مع اليونان ومقدونيا الشمالية. واستمرت الهزات الأقل قوة في بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان.

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