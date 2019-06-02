وي فنغ: الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة لكنها تبقي باب الحوار مفتوحا

قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ، اليوم الأحد، إن الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة، لكنها ستبقي باب الحوار مفتوحا.

وأضاف في منتدى "حوار شانغريلا" المنعقد في سنغافورة، والذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسئولين العسكريين من مختلف أنحاء العالم "إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار، سنبقي الباب مفتوحا. إذا أرادت المواجهة، نحن جاهزون".

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