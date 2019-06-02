اخبار

وي فنغ: الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة لكنها تبقي باب الحوار مفتوحا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ، اليوم الأحد، إن الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة، لكنها ستبقي باب الحوار مفتوحا.
وأضاف في منتدى "حوار شانغريلا" المنعقد في سنغافورة، والذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسئولين العسكريين من مختلف أنحاء العالم "إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار، سنبقي الباب مفتوحا. إذا أرادت المواجهة، نحن جاهزون".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك