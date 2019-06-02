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إصابة 18 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كشفت مصادر طبية في ليبيا، إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين أمام مقر لقوات شرق ليبيا في درنة.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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