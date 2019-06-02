إصابة 18 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين في ليبيا

كشفت مصادر طبية في ليبيا، إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين أمام مقر لقوات شرق ليبيا في درنة.

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