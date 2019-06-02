إصابة 18 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين في ليبيا

كشفت مصادر طبية في ليبيا، إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا في انفجار سيارتين ملغومتين أمام مقر لقوات شرق ليبيا في درنة.
عن مصدر الخبر
ايوان ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي
تم النشر منذُ 4 دقائق
وي فنغ: الصين مستعدة لمواجهة مع واشنطن في مجال التجارة لكنها تبقي باب الحوار مفتوحا
تم النشر منذُ 8 دقائق
ارتفاع عدد مصابي انفجارات مصنع ذخيرة في روسيا إلى 85 شخصا
تم النشر منذُ 12 دقيقة
ثنائي ليفربول يدخل قائمة ذهبية يتزعمها مدرب الكاميرون
تم النشر منذُ 16 دقيقة
أضف تعليقـك