حصيلة تفجير درنة المزدوج

إيوان ليبيا – وكالات :

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون جراء انفجار سيارتين مفخختين جنوب مدينة درنة بشرقي ليبيا صباح اليوم الأحد، حسب ما ذكر مصدر طبي بمستشفى الهريش بدرنة لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ونقلت الوكالة الألمانية عن محمد الشاعري من مديرية أمن درنة قوله إن السيارتين استهدفتا مقرا لقوات القيادة العامة التابعة للمشير خليفة حفتر مما أسفر عن سقوط ضحايا ونقلوا في هذه الأثناء إلى مستشفى الهريش بالمدينة.

يأتي ذلك بعد أقل من يوم على انفجار لعبوة ناسفة وضعت في السور المجاور لقسم البحث الجنائي ومكافحة المخدرات بدرنة قرب مستشفى الهريش دون وقوع أي أضرار بشرية..

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