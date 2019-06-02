موعد عودة المياه إلى كافة مناطق بنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن مسؤول الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توفيق الشويهدي، مساء اليوم الأحد موعدًا لعودة ضخ المياه لكافة مناطق وأحياء مدينة بنغازي.

وقال الشويهدي إن ضخ المياه تأخر في بعض مناطق وأحياء المدينة لأن الكسر الذي أصاب صمام العزل في محطة «670+37 PIW»، أدى إلى خسارة أكثر من 50 ألف متر مربع من المياه، ما تطلب من فرق الصيانة إصلاح العطب وإعادة الضخ تدريجيًا لا بشكل كامل، مؤكدًا أن المياه ستصل كافة المناطق بحلول مساء اليوم.

وأوضح الشويهدي أن كمية المياه المخصصة لبنغازي تُقدر بحوالي 280 ألف متر مكعب، بينما وصل فعليًا منها 200 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن العمل جاري لاستعادة الكمية المتبقية.

والأسبوع الماضي، تعرضت العاصمة طرابلس لأزمة مماثلة بعد اعتداء مجموعة مسلحة على موقع «الشويرف»، التابع لمنظومة الحساونة مما أدى إلى إيقاف ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس قبل أن تعود بعدها بيومين.

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