ذكرى استشهاد خميس القذافي

إيوان ليبيا – وكالات :

أحيت الصفحة الرسمية الناطقة بإسم عائلة القائد الشهيد معمر القذافي، الذكرى السنوية لاستشهاد الرائد خميس معمر القذافي والتي توافق السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وقالت الصفحة الرسمية الناطقة بإسم عائلة القائد الشهيد معمر القذافي، “في ذكرى ارتقائه شهيدا ارتأينا التذكير ببعض مما نشر حول الشهيد الرائد خميس معمر القذافي والذي نال باذن الله الشهادة في السابع والعشرين من رمضان من سنة النكبة، الشهيد الرائد خميس معمر القذافي الجنرال الذهبي كما يسميه محبوه … كامل الوصف كما يروه أهله وكل من عرفه … هذا الشاب اليافع أمتهن علي يديه رفاق تعلموا منه الانضباط والشرف العسكري … فكان معزز الصخرة الصامدة التي حيرت الناتو طيلة 8 أشهر … الأسطورة الشاب كان صبورآ جدآ… كان يكبر عمره بمئات السنين … يحترم كل الاّراء.. قارئ نهم … كان صديقٌ لكل أخوته قبل أن يكون أخ و كان العقل الذي يلجأ اليه الجميع رغم صغر سنه.وكان يتمني دومآ نهايته في معركة أستثنائية … تحدثنا الدكتورة عائشة انه دخل علي الشهيد الصائم، في الخيمة في بداية المؤامرة وقال (( فرسانها في أركانها )) فرد الشهيد الصائم على الشهيد خميس (( يفعلوا يفعلوا )) وايضاً هو صاحب عبارة (( سوف أجعل من جتثنا طريق ليعبر به الليبيون الي النصر )) وليس الشهيد المعتصم بالله. رحل في مثل هذا الْيَوْمَ عن الوطن الي الارض تاركا لنا إرثآ من حديد … الْيَوْمَ رحل”، بحسب تعبيرها.

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