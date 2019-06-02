ندوة حول انتهاكات حقوق المرأة في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

نظّمت المبادرة العربية للتثقيف والتنمية ندوة بالعاصمة المصرية القاهرة بعنوان انتهاكات حقوق المرأة في فترات النزاع المسلح بمشاركة نخبة من المثقفين والفعاليات الثقافية والحقوقية العربية.

وأعلنت رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية عن إنشاء وحدة الابحاث والدراسات بالمبادرة وعن برنامج المؤسسة للعام القادم والذي سيتركز على موضوع العدالة الانتقالية.

وتضمنت الندوة شهادات حية لفتيات ونساء تعرضن لانتهاكات جسيمة من الخطف إلى الاعتقال والاغتصاب على يد العصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في ليبيا واليمن وسوريا.

وتضمنت كلمات الحاضرين عرضاً لصور من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات في البلدان التي تشهد حروباً ونزاعات مسلحة، والتعديات على حقوق المرأة في أكثر من مجال، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة كالاغتيال، والاعتقال والاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي ، وآثار غير مباشرة ناتجة عن قتل أزواجهن أو تغييبهم بالخطف أو الاعتقال، وتحميلهن مسؤليات إعالة أسرهن في غياب المعيل ، بالإضافة إلى الآثار النفسية والمعنوية الناتجة عن النزوح أو التهجير وفقد الأبناء أو الإخوة أو الآباء.

كما اشتملت المداخلات على العديد من المقترحات العملية منها تأسيس منظمة ( سجينات عربيات) لتسليط الضوء على معاناة النساء العربيات المعتقلات خارج إطار القانون، وضرورة تفعيل آليات رصد انتهاكات حقوق المرأة.

وأشاد الحاضرين بشجاعة الحاضرات اللواتي تعرضن لانتهاكات واعتداءات جنسية مطالبين بضرورة إبراز هذه الممارسات الخطيرة وتعرية مرتكبيها، وتوفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللواتي تعرضن لأزمات نفسية بسبب الجرائم التي ارتكبت بحقهن.

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