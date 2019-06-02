محكمة عراقية تقضي بإعدام فرنسي تاسع بتهمة الانتماء لداعش

قضت المحكمة العراقية الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بإعدام فرنسي تاسع بتهمة الانتماء لتنظيم (داعش).

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في وقت سابق اليوم حكما باعدام فرنسي ثامن انتمى الى تنظيم داعش.

وقال مصدر قضائي عراقي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن المحكمة الاتحادية العراقية عقدت اليوم جلستين ونظرت في قضية مواطنين فرنسيين بتهم الانتماء الى تنظيم داعش وبعد الاستماع الى القضيتين المعروضتين بشكل منفصل حكمت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام بحقهما".

وذكر أن عدد الفرنسيين المحكومين بالإعدام وفق القضاء العراقي بلغ لغاية اليوم تسعة من أصل 12 ستحسم المحكمة العراقية قضاياهم هذا الاسبوع أو بعد عطلة عيد الفطر .

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