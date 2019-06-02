كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تتعهد بالتعاون لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي

تعهد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الأحد، بالحفاظ على تعاون دفاعي وثيق لدعم الدبلوماسية من أجل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بالكامل، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان ونظيرهما الياباني تاكيشي إيوايا، والذي عقد في سنغافورة على هامش قمة الأمن في آسيا والمعروف باسم حوار شانجريلا.

وذكر البيان المشترك أن المسؤولين الثلاثة "تعهدوا بالتعاون الوثيق لدعم الجهود الدبلوماسية الجارية والتي تهدف إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية."

وتعهد الوزراء أيضًا بالتزام الحذر فيما يتعلق بالتحركات العسكرية من جانب بيونج يانج، وذلك من خلال تبادل وجهات النظر حول إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ مؤخرا.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في 4 و9 أيار/مايو الماضي سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى. ووصف الخبراء الصواريخ بأنها النسخة الكورية الشمالية من صواريخ "الإسكندر" الباليستية الروسية، بيد أن كوريا الجنوبية رفضت إعطاء جواب قاطع وقالت كوريا الجنوبية إن عملية التحليل لتحديد النوع الدقيق للصواريخ لا تزال جارية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة. وجاء في البيان أيضا أن الدول الثلاث أكدوا على التزامهم بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك ما يشمل التعاون الدولي المستمر لردع وتعطيل عمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى سفينة والتي تقوم بها كوريا الشمالية. كما أبدوا نفس الرأي فيما يخص ضرورة أن تلتزم كوريا الشمالية بالواجبات الدولية وفقًا للقرارات التي تلزمها بنزع السلاح النووي بشكل الكامل و"بأسلوب يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه." كما تعهد قادة الدفاع بمزيد من التعاون الأمني الثلاثي من خلال تبادل المعلومات والمشاورات رفيعة المستوى فيما يتعلق بالسياسات، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة، حيث أن آليات الأمن تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. يتزامن الاجتماع مع توقف المفاوضات النووية لكوريا الشمالية منذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون والتي عقدت في هانوي في شباط/فبراير الماضي.

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