تقرير – سان جيرمان يرغب في استعارة كوتينيو من برشلونة مع أحقية الشراء

وقال التقرير إن باريس سان جيرمان يرغب في ضم كوتينيو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

صاحب الـ26 عاما انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 بمبلغ 145 مليون يورو، ويستمر تعاقده مع فريقه الحالي حتى صيف 2023.

وشارك كوتينيو خلال الموسم المنصرم في 54 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتوج الدولي البرازيلي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة وكأس السوبر الإسباني مرة.

ويشارك كوتينيو مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، ويخوض السيلساو أولى مبارياته يوم 14 من الشهر الجاري.

إن كنت ستختار التشكيل المثالي لموسم برشلونة، هل يتواجد كوتينيو ضمن اختياراتك؟

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