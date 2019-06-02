إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت القوات البحرية ، اليوم الأحد، عن إنقاذ (73) مهاجر غير شرعي و انتشال جثتين. وأكملت ، أن ” التحرك جاء بناءا على بلاغ من صيادين خرجت مفرزة من نقطة القره بوللي لحرس السواحل قطاع طرابلس اليوم الأحد ، بغرض تقديم المساعدة والإنقاذ وتم العثور على قارب مطاطي محطم وبدون محرك ومهاجرين غير شرعيين حوله متشبثين بالحطام.

و إنقاذ (73) مهاجر غ ش من بينهم عدد (40) رجل، وعدد (25) امرأة ، وعدد (8) أطفال. كما تم انتشال جثتين لسيدة وطفل.

وأوضحت ، أن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية ( السودان، كينيا، ساحل العاج، نيجيريا)، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء تاجوراء”.

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