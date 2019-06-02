اخبار

إنقاذ 73 مهاجر غير شرعي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت القوات البحرية ، اليوم الأحد، عن إنقاذ (73) مهاجر غير شرعي و انتشال جثتين. وأكملت ، أن ” التحرك جاء بناءا على بلاغ من صيادين خرجت مفرزة من نقطة القره بوللي لحرس السواحل قطاع طرابلس اليوم الأحد ، بغرض تقديم المساعدة والإنقاذ وتم العثور على قارب مطاطي محطم وبدون محرك ومهاجرين غير شرعيين حوله متشبثين بالحطام.
و إنقاذ (73) مهاجر غ ش من بينهم عدد (40) رجل، وعدد (25) امرأة ، وعدد (8) أطفال. كما تم انتشال جثتين لسيدة وطفل.

وأوضحت ، أن المهاجرين  ينتمون لجنسيات أفريقية ( السودان، كينيا، ساحل العاج، نيجيريا)، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء تاجوراء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك