انتخاب يوسف الشاهد رئيسا لحزب تحيا تونس الجديد

انتخب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد رسميا رئيسا لحزب أطلقه أنصاره يحمل اسم "تحيا تونس"، وفق ما أعلن الحزب الأحد قبل بضعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية.

وانتخب كامل مرجان، المسئول السابق في نظام زين العابدين بن علي، رئيسا للمجلس الوطني للحزب خلال الاجتماع الأول لهذه الهيئة السبت، وفق ما أوضح علي بكار المسئول الإعلامي في الحزب.

وتقضي مهمة هذا المجلس باختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، والتشريعية المقررة في أكتوبر.

وأفاد أعضاء في الحزب أن الشاهد ليس في وارد التخلي عن منصبه كرئيس للوزراء حتى إجراء الانتخابات، علما بأن معارضيه يأخذون عليه أنه يستغل رئاسة الحكومة للقيام بحملته.

من جهتها، أعلنت حركة النهضة الإسلامية أنها مستمرة في دعم رئيس الوزراء. وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي في تصريح إذاعي "نحن مع الشاهد، ندعم الحكومة ما دام الشاهد غير مرشح"، مضيفا "إذا أعلن ترشحه، سيكون الوضع مختلفا ويتطلب تفكيرا".

ويملك حزب "تحيا تونس" ثاني أكبر كتلة في البرلمان، ونشأ من انشقاقات عن حزب "نداء تونس" الرئاسي الذي أبصر النور عام 2012 وأتاح للرئيس الباجي قائد السبسي تولي الحكم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا