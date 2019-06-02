البيت الأبيض: ترامب جاد للغاية في زيادة الرسوم على المكسيك

قال ميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جاد للغاية" بشأن زيادة الرسوم الجمركية على المكسيك هذا الشهر.

وأضاف مولفاني لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم: "حقيقة، أتوقع تماما أن تستمر هذه الرسوم عند مستوى 5% على الأقل في العاشر من يونيو".

وأعلن ترامب يوم الخميس فرض رسوم بنسبة 5% على جميع السلع الواردة من المكسيك من أجل الضغط على البلاد لوقف المهاجرين غير الشرعيين من دخول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

يأتي بيان مولفاني رغم اجتماع مقرر بين وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء المقبل، ستسعى المكسيك خلاله لنزع فتيل الأزمة.

وأعلن ترامب الرسوم الجديدة فيما تستعد المكسيك للتصديق على اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة وكندا.

وقال إن "التعاون السلبي" للمكسيك فيما يتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي واقتصاد البلاد. وسيتم رفع الرسوم إلى 10% في أول يوليو "إذا ظلت الأزمة قائمة".

وذكر مولفاني أنه لا يوجد هناك "هدف" محدد يتعين على المكسيك الوفاء به فيما يتعلق بقضية الهجرة لتلبية مطلب ترامب.

وأضاف أنه ينبغي على المكسيك تأمين حدودها الجنوبية مع جواتيمالا لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا اللاتينية.

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