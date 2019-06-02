حزبا البديل واليسار في ألمانيا يطالبان بإجراء انتخابات برلمانية جديدة

طالب حزبا البديل واليسار الألمانيان اليوم الأحد بإجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد استقالة أندريا ناليس زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الألماني (زد دي إف)، قال ديتمار بارتش، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار إن "الائتلاف الكبير يتحرك في حالة من الفوضى، وأعتقد أن الحل العادل الآن هو أن نسأل الناخبين".

من جانبه، قال ألكسندر جاولاند، زعيم حزب البديل وكتلته البرلمانية: "نحن نريد انتخابات جديدة".

في المقابل، أشار ميشائيل كيلنر، الرئيس التنفيذي لحزب الخضر إلى أن شريكي الائتلاف الكبير قررا مواصلة الحكم "وأمنيتي فقط هي: إذا أرادوا أن يواصلوا الحكم، فأرجوهم أن يحكموا بشكل صائب"، كما لم يصدر عن الحزب الديمقراطي الحر مطالب بإجراء انتخابات جديدة.

كانت ناليس أعلنت اليوم على نحو مفاجئ استقالتها من منصبيها في رئاسة الحزب ورئاسة الكتلة البرلمانية بسبب النتائج الكارثية التي سجلها الحزب في انتخابات برلمان أوروبا وولاية بريمن في الأسبوع الماضي.

ويواجه الحزب أزمة وجود يمكن أن تعصف بالائتلاف الكبير، وقد أعلن ساسة بارزون في التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي تأييدهم لاستمرار الائتلاف الكبير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا