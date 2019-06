الاتحاد الأوروبي يختار هدف رونالدو في فريقه السابق الأفضل في دوري الأبطال

رونالدو سجل هدفا رائعا في شباك فريقه السابق بجولة الإياب لدور المجموعات، على ملعب أليانز، مباراة انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1.

وجاء هدف غريمه ليونيل ميسي قائد برشلونة في المركز الثاني، والذي سجله في شباك ليفربول بذهاب نصف النهائي من ركلة حرة مباشرة.

أما ليفربول بطل المسابقة، فكان ممثلا في المركز الثالث بهدف السنغالي ساديو ماني الذي باغت مانويل نوير في إياب ثمن النهائي، وسجل هدفا جميلا في شباك بايرن ميونيخ.

UEFA’s Technical Observers have chosen their top ten goals of the #UCL season. Watch them all now! 📺 😍

قائمة أفضل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا 20182019:

1- كريستيانو رونالدو أمام مانشستر يونايتد

2- ليونيل ميسي أمام ليفربول

3- ساديو ماني أمام بايرن ميونيخ

4- إيفان راكيتيتش أمام توتنام هوتسبير

5- ليروي ساني أمام هوفنهايم

6- كيليان مبابي أمام مانشستر يونايتد

7- رحيم سترلينج أمام شاختار دونتسك

8- عثمان ديمبيلي أمام توتنام هوتسبير

9- فيليبي كوتينيو أمام مانشستر يونايتد

10- لويس سواريز أمام ليفربول

