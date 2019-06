صلاح يغيب عن القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا

صلاح قاد فريقه ليفربول للتتويج السادس تاريخيا في دوري أبطال أوروبا أمس الأحد، بتسجيله الهدف الأول في شباك توتنام خلال الانتصار 2-0.

وشهدت القائمة المثالية المختارة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حضور 20 لاعبا.

ليفربول البطل ممثل بالسداسي : أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، ترينت أليكساندر أرنولد، أندي روبيرتسون، جورجينو فينالدوم، ساديو ماني.

فيما يحضر 3 لاعبين من توتنام، و5 لاعبين من أياكس أمستردام، مع تواجد اعتيادي لـ ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا 2019:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – مارك أندري تير شتيجن (برشلونة)

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ماتياس دي ليخت (أياكس) – يان فيرتونخن (توتنام) – ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – أندي روبيرتسون (ليفربول)

الوسط: موسى سيسوكو (توتنام) – حكيم زياش (أياكس) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – فرينكي دي يونج (أياكس) – تانجوي ندومبيلي (ليون) – جورجينو فينالدوم (ليفربول)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – لوكاس مورا (توتنام) – ليونيل ميسي (برشلونة) – ساديو ماني (ليفربول) – دوسان تاديتش (أياكس) – رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) – دافيد نيريس (أياكس)

