كلوب: تواعدت مع جوارديولا على ركل مؤخرات بعضنا بعضا الموسم المقبل

ليفربول حصد دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه أمس السبت، بتغلبه على توتنام 2-0، لقب هو الأول للمدرب الألماني مع الريدز.

وظهر كلوب مغتبطا في المؤتمر الصحي بعد المباراة، ووجّه دعابة لمنافسه جوارديولا: “تحدثت مع بيب جوارديولا حالا، رئيس جهازنا المعالج كان يعمل في مانشستر سيتي مطلع العام، ولكنه أراد الفوز بدوري أبطال أوروبا.. لا، إنها مجرد مزحة”.

وواصل مازحا: “تواعدنا على أن نركل مؤخرات بعضنا البعض الموسم المقبل، سنتنافس على كل شيء ونرى من سيفوز بأي ألقاب”.

وأضاف: “حصْد 97 نقطة في الدوري الإنجليزي والفوز بدوري أبطال أوروبا هو أمر لا يصدق”.

وأتم: “الآن حققنا بطولة، وسنواصل على هذا المنوال، أنا سعيد للغاية”.

كلوب فك نحس دوري الأبطال، بعد أن خسر نهائي 2013 كمدرب لـ بوروسيا دورتموند، ونهائي 2018 كمدرب لـ ليفربول.

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