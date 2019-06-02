دمشق: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي

دمشق-العنوان

أعلنت دمشق اليوم الإثنين أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت إلى عدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري، قوله: “إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور”.

وأضاف المصدر “أسفر وصول صواريخ أخرى عن ارتقاء شهيد وجرح جنديين آخرين وإصابة مستودع ذخيرة وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد”.

وبحسب دمشق فإنّ هذه الضربات الجوية للاحتلال الإسرائيلي هي الثانية من نوعها التي تستهدف الأراضي السورية في غضون 24 ساعة.

وأسفرت الضربات جوية على مواقع في جنوب سوريا، عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين لقوات النظام من جنسيات غير سورية، في ثاني قصف من هذا النوع خلال أسبوع.

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