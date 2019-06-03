وكالة الأنباء السورية: وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف مطار التيفور

قالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي، ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور.

وكان التليفزيون الرسمي السوري قد أعلن منذ قليل عن حدوث هجوم على مطار التيفور العسكري في حمص.

وأوضح المصدر أنه أسفر وصول صواريخ أخرى عن قتيل وجرح جنديين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.



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