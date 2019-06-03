جوارديولا: برشلونة يقدم كرة قدم جميلة مع فالفيردي.. احتفلت باستمراره

جوارديولا تحدث إلى الصحفيين على هامش حضوره مباراة في الدوري الإسباني لكرة السلة بين باتشي مانريسا، وريال مدريد.

بطل الدوري الإنجليزي كان مصحوبا بوالده فالينتي جوارديولا، وجلس بجوار جوسيب سايز رئيس الفريق الذي خسر 88-73.

“¡MVP, MVP!”

Pep Guardiola, ovacionado en el Nou Congost.#PlayoffLigaEndesa

🎥 En directo por @vamos pic.twitter.com/os6mluTr6k

وصرّح بيب بين الشوطين: “فالفيردي يقوم بعمل رائع، بغض النظر عن الصداقة التي تجمعنا. صحيح أنه خسر دوري أبطال أوروبا، ولكن جميعنا نخسر”.

وأضاف: “برشلونة فاز بالدوري مرتين متتاليتين معه ويقدّم كرة قدم جيدة، احتفلت باستمراره، وبرشلونة سيظل وفيا لأسلوبه”.

واعتبر بيب أن خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمر قابل للحدوث مع أي مدرب: “برشلونة وليفربول كلاهما فريقان مميزان، ليفربول صار بطل أوروبا الآن، إنه فريق قوي للغاية، وعندما تلعب في هذا المستوى العالي، فالفريق الذي لا يمر بيوم جيد، يخسر”.

وتحوّل للإشادة بمنافسيه في الدوري الإنجليزي: “تجمعني منافسة جميلة بـ كلوب، ولكني لا أنافس ليفربول فحسب، بل يوجد 5 أندية قوية أخرى، ولهذا يعد الدوري الإنجليزي مسابقة صعبة للغاية، سنرى ما سيحدث الموسم المقبل”.

واختتم مجيبا عن احتمالية عودته لقيادة برشلونة: “تواجدي على دكة بدلاء برشلونة صار أمرا من الماضي، الآن هذا دور الأجيال الجديدة. أذهب إلى كامب نو كلما سنحت لي الفرصة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا