ترامب يحث روسيا وسوريا على وقف القتال في محافظة إدلب

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب‭ ‬أمس الأحد روسيا والقوات الحكومية السورية على وقف قصف محافظة إدلب في أعقاب بيان أصدره الكرملين يوم الجمعة وأشار فيه إلى أن موسكو ستواصل دعم هجوم تشنه الحكومة السورية هناك منذ شهر.

وقال ترامب على تويتر "نسمع أن روسيا وسوريا وإلى حد أقل إيران تقصف محافظة إدلب في سوريا وتقتل بشكل عشوائي مدنيين أبرياء كثيرين. العالم يتفرج على هذه المجزرة. ما هو الغرض ما الذي ستحصلون عليه؟ توقفوا".



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