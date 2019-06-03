المسماري: تصدينا لهجوم على مطار طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

ذكر الناطق باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، أن قواته تصدت أمس لهجوم مسلح من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق في اتجاه مطار طرابلس الدولي، مشيرا إلى عمليات عسكرية جرت خلال الـ48 ساعة الماضية، واصفا إياها بالـ «مهمة للغاية» على ميدان العمليات في طرابلس وضواحيها.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن «قوات القيادة العامة تمكنت من قتل 31 مسلحا وألقت القبض على العشرات، ودمرت عددًا كبيرًا من الآليات العسكرية وقطع المدفعية، واستردت مجموعة كبيرة من الآليات التي فقدتها من الجماعات الإرهابية»، وفق قوله.

ونفى المسماري، إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للقيادة العامة في منطقة العزيزية، مؤكدا أن «من أطلق هذه الشائعات، هي القنوات الإعلامية التابعة لحكومة الوفاق والإخوان المسلمين، وأن صور الطائرة التي نشرت وعليها العلم الإماراتي، لا تمت للحقيقة بصلة».

وقال إن « عددا كبيرا من أنصار تنظيم داعش في طرابلس قتل قبل وصولهم من مدينة بني غازي، بينهم الإرهابي أحمد سالم المعمداني، وهو عنصر سابق في كتيبة ليبيا الحرة في بنغازي التي أسسها الإخوان المسلمين عام 2011».

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