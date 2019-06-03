حصيلة ضحايا حرب طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

نشر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس منذ بدايتها وحتى تاريخ 3 يونيو، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال “حمزة” إنه وفقا لمصادر طبية فقد بلغت حصيلة القتلى نحو 569 شخصا، بينهم 81 مدنيًا، منهم 4 عناصر طبية و16 امرأة و22 طفلا، إضافة إلى 2587 جريحا تتراوح حالتهم بين البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى نحو 93 ألف نازح ومهجّر.

وفي نفس السياق، نشر الكاتب والدبلوماسي –سفير ليبيا السابق في السويد- إبراهيم موسى قرادة عبر صفحته الرسمية أيضًا إحصائية جمعها من مصادر قال إنها تابعة للأمم المتحدة، قريبة من الإحصائية الأولى.

فقد أضاف “قرادة” أن هناك نحو 39 شخصا من 165 مدنيا في حالة خطرة، إضافة إلى 3400 لاجئ يواجه المخاطر في مراكز الإيواء، وأن هناك أكثر من 90 ألف نازح تلقو مساعدات طبية وإنسانية بينهم 18 ألف شخص تلقى غسيلا ونظافة طبية، وأن 4 آلاف منهم موجودين في مراكز إيواء جماعية.

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