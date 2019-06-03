قرارات مجلس الأمن بشأن النفط الليبي

إيوان ليبيا – وكالات :

أحاط رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتأثير النزاع الحالي على قطاع النفط.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن رؤساء البعثات الدبلوماسية جددوا التزامهم بالتمسك بقرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن.

وينص قرار مجلس الأمن رقم 1970 على أنه «يطلب إلى الدولة التي تحمل علمها سفينة محددة توجيه تعليمات إلى تلك السفينة بعدم تحميل النفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة من ليبيا أو نقله على متنها أو تفريغه منها دون تلقي توجيهات التنسيق التابعة لحكومة ليبيا».

كان صنع الله التقى القائم بأعمال السفير الأميركي في ليبيا، ناتالي بيكر، يوم الجمعة الماضي، وأطلعها على آخر المستجدات بشأن القصف الأخير الذي تعرضت له مصحة النفط في طرابلس الجمعة الماضي.

ولم يتأثر إنتاج النفط بالاشتباكات التي شهدتها البلاد في محيط العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، لكن صندوق النقد الدولي يقول إن المعارك المتواصلة في ليبيا من بين عوامل تضاعف التقلبات في أسعار النفط في ظل تزايد حالة عدم اليقين السياسي في المنطقة.

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