رويترز: إعلان قوى الحرية والتغيير يوقف الاتصالات مع المجلس العسكري السوداني

أعلن إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف لجماعات المعارضة والاحتجاج في السودان، وقف كافة الاتصالات والمفاوضات مع المجلس العسكري بعد أنباء عن مداهمة قوات الأمن مقر اعتصام في الخرطوم.

وكان إعلان قوى الحرية والتغيير يجري محادثات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى السلطة منذ عزل الرئيس عمر البشير لكن المحادثات توقفت في الأسابيع الأخيرة.

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