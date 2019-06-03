6 لاعبين يملكون فرصة معادلة إنجاز سيدورف في دوري أبطال أوروبا

فإذا كان فرانشيسكو “باكو” خينتو أسطورة ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب جميعها بقميص الملكي، فأن الهولندي كلارنس سيدورف هو الأكثر فوزا باللقب رفقة أندية مختلفة بقمصان ميلان وأياكس وريال مدريد.

حاول عديد اللاعبين وهناك من باءت محاولتهم بالفشل وهناك من يواصل سعيه ومازالت الفرصة مواتية أمامه لتحقيق اللقب.

يعرض لكم 6 لاعبين يمتلكون الفرصة لمعادلة إنجاز سيدورف.

لكن قبل ذلك هناك 19 لاعبا حاول تحقيق نفس الإنجاز ليحقق اللقب الأوروبي مع فريقين فقط ليحوّل الاعتزال عن معادلة رقم الهولندي.

الأرجنتيني فيرناندو ريندوندو حقق اللقب 3 مرات منها 2 مع ريال مدريد ولقب مع ميلان الإيطالي، البرتغالي باولو سوزا نجح في الفوز باللقب خلال نسختين متتاليتين الأولى مع يوفنتوس الإيطالي ثم مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان الفرنسي مارسيل ديساييه هو أول لاعب يتوج باللقب مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين بالفوز مع مارسيليا الفرنسي ثم ميلان الإيطالي.

مواطنه ديديه ديشامب حقق اللقب بقمصان مارسيليا ويوفنتوس، الإنجليزي أوين هارجيريفز فاز بذات الأذنين بقميص بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

الهولندي فرانك ريكارد فاز مع ميلان باللقب الأوروبي مرتين ثم قاد أياكس للتفوق على ميلان وحصد اللقب، فيما حقق البرتغالي ديكو الفوز بقمصان بورتو البرتغالي وبرشلونة الإسباني.

الإيطالي تياجو موتا حقق اللقب مع برشلونة ثم إنتر، ومثله نيكولاس أنليكا بقميص ريال مدريد وتشيلسي، والحارس الهولندي أدوين فان دير سار بقميص أياكس ومانشستر يونايتد.

المدافع الإيطالي كريستيان بانوتشي فاز باللقب مع ميلان وريال مدريد، ومثله مواطنه ساؤول مالاتراسي الذي فاز باللقب مع قطبي ميلانو، والإسباني تشابي ألونسو حقق اللقب مع ليفربول وريال مدريد.

الهداف الهولندي رونالدو كومان فاز باللقب مع برشلونة وبي إس في أيندهوفن الهولندي، كذلك ميودراج بيلوديديتشي الذي فاز باللقب مع ستيوا بوخارست الروماني والنجم الأحمر الصربي.

الظهير البرتغالي جوزيه بوسينجوا فاز باللقب مع بورتو وتشيلسي مثله مثل مواطنه باولو فيريرا، والمهاجم الصربي ديان سافيسفيتش الفائز باللقب مع ميلان والنجم الأحمر، وفلاديمر يوجفيتش الفائز باللقب مع يوفنتوس والنجم الأحمر.

الهولندي سيدورف حقق اللقب 4 مرات منها مرتين بقميص ميلان في نسختي 2003 و2007 ومن قبلها مع أياكس وريال مدريد.

ثنائي ليفربول دانييل ستوريدج وشيردان شاكيري تواجدوا على رأس القائمة التي اقتربت من إنجاز سيدورف بعد التتويج بالنسخة الأخيرة مع ليفربول.

فأصبح ستوريدج أول لاعب إنجليزي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع فريقين مختلفين بتحقيق اللقب مع تشيلسي ثم ليفربول، فيما توج السويسري شاكيري باللقب بعدما فاز به مع بايرن ميونيخ الألماني.

فيما يمتلك 4 لاعبين أخرين فرصة معادلة رقم سيدورف، على رأسهم الكاميروني صامويل إيتو لاعب قطر القطري الحالي يمتلك الفرصة حال العودة لأوروبا مجددا بعدما فاز مع برشلونة مرتين ثم إنتر الإيطالي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يمتلك 5 ألقاب 4 منها بقميص ريال مدريد مقابل لقب بقميص مانشستر يونايتد.

فيما يمتلك المدافع الإسباني جيرار بيكيه 4 ألقاب بقميص برشلونة ومانشستر يونايتد، ومثله الألماني توني كروس بقميص بايرن ميونيخ وريال مدريد.

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