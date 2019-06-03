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المغرب يُعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرباط 03 يونيو 2019 (وال)- أعلنت المملكة المغربية اليوم الاثنين، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تنشط بمدينتي الراشيدية وتنغير جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الشرطة المغربية – في بيان – أنها ألقت الاثنين القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش بمدينتي الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.

وأضافت الشرطة أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين، أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة لداعش، ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية. (وال- الرباط) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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