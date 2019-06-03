مصر للطيران تُلغي إحدى رحلاتها إلى مطار الخرطوم

القاهرة 03 يونيو 2019 (وال)- أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، إلغاء رحلة كانت متجهة إلى الخرطوم، الاثنين، وسط تصاعد وتيرة الأحداث في السودان، بعد محاولة فض اعتصام لمحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وقالت مصر للطيران – في بيان – إن الرحلة التي كانت مقررة اليوم الاثنين أُلغيت “نظرًا للأحداث الجارية في السودان”، مضيفة “مركز العمليات المتكامل التابع للخطوط الجوية، تابع تطورات الموقف أولا بأول، لمعرفة أي جديد في هذا الشأن”.

وفي الخرطوم، كشفت مصادر محلية عن توقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية الاثنين بمطار الخرطوم الدولي، وذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجًا على محاولة فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط العاصمة. (وال- القاهرة) ر ت

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