عادل الجبير: تحريف قطر للحقائق غير مستغرب.. وقمتا مكة أكدتا مركزية القضية الفلسطينية

أدان وزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير، تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية التي شاركت فيها الدوحة.

وقال الجبير في تغريدات على حسابه في تويتر، "إن قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شئون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح الجبير، أن "الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!"، مضيفاً أن "الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغربًا".

كانت قطر قد بدلت موقفها من الوحدة الخليجية والتضامن العربي اللذين أعلنا قبل أيام في قمتين استثنائيتين احتضنتهما مكة المكرمة، وأعلنت بعد ثلاثة أيام على انقضائهما، على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وعبر فضائية إخبارية تابعة لها، أمس، اعتراضها على بياني القمة بدعوى "تعارض بعض بنودهما مع السياسة الخارجية للدوحة"، وبعثت بخطاب رسمي للجامعة العربية لتثبيت الاعتراض.

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