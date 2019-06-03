تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل

صلاح أصبح ثالث لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد ماجر والمغربي أشرف حكيمي، وثاني لاعب يسجل في النهائي بعد ماجر.

ويمتلك صلاح فرصة التتويج مع ليفربول بلقب ثان بعد التتويج الأوروبي، حال فاز بلقب السوبر الأوروبي.

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي بطل الدوري الأوروبي في السوبر المقرر إقامته في الرابع عشر من أغسطس المقبل في فودافون أرينا بتركيا.

المصري يمتلك فرصة ذهبية ليكون أول لاعب عربي ومصري يتوج بلقب السوبر الأوروبي حال حقق الفوز على حساب فريقه السابق.

فلم يتواجد ماجر في مباراة الذهاب أمام أياكس في السوبر الأوروبي 1987 ذهابا، وترك التنين البرتغالي قبل لقاء الإياب في يناير منتقلا لصفوف فالنسيا الإسباني قبلها.

في حين أشرف حكيمي رحل على سبيل الإعارة لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، وخسر ريال مدريد الإسباني السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد 2018.

منافسة إفريقية

وحقق 8 لاعبين أفارقة سابقا لقب السوبر بداية من الثنائي النيجيري نوانكو كانو وفيندي جورج عام 1995 مع أياكس الهولندي، ثم سيليسيتين بابايارو مع تشيلسي في 1998.

المالي محمد سيسوكو فاز مع فالنسيا في 2004 ثم تبعه مع ليفربول في الموسم التالي، مواطنه فريديريك كانوتيه فاز بلقب 2006 مع إشبيلية، ثم الإيفواري يايا توريه في 2009 مع برشلونة.

وأخيرا المالي سيدو كيتا في 2009 و2011 مع برشلونة وأخيرا الغاني توماس بارتي الفائز مع أتليتكو مدريد الإسباني في النسخة الأخيرة.

وسيكون صلاح رفقة السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، والكاميروني جويل ماتيب، الفرصة لوضع اسمهم ضمن قائمة الفائزين باللقب الأوروبي.

الريدز يسعون للفوز بلقب المسابقة للمرة الرابعة في تاريخهم مقابل تتويج وحيد لتشيلسي.

صلاح يمتلك سجلا جيدا أمام البلوز سواء بقميص بازل السويسري أو ليفربول، فسبق له التسجيل 5 أهداف في 9 مباريات، محققا الفوز في 3 وخسر 4 مرات.

فسجل صلاح 3 أهداف بقميص بازل جميعها في البطولات الأوروبية بشباك تشيلسي قبل أن ينضم لهم في شتاء 2014.

منذ انضمام صلاح لليفربول سجل هدفان في شباك تشيلسي ومباراتين منها مباراة شارك فيها كبديل خلال 3 دقائق ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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