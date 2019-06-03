سوريا تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن القاضي الشرعي الأول في سوريا محمود المعراوي، أن يوم الأربعاء 5-6-2019 هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال القاضي المعراوي، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم “إنه لم ير هلال شهر شوال اليوم الإثنين 29 رمضان وعليه فإن أول شهر شوال لعام 1440 هجري هو يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو لعام 2019 ميلادي وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية ب‍اليمن والخير والبركة والعزة والنصر".

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