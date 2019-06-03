هيئة الرؤية الشرعية البحرينية: غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية في بيان رسمي.
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ايوان ليبيا
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