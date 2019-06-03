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هيئة الرؤية الشرعية البحرينية: غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية في بيان رسمي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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