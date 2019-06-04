أسطورة ليفربول: اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بصلاح وماني يقلقني على الفريق

وتحدث سونيس الذي لعب لليفربول من 1978 إلى 1984 قائلا: “ريال مدريد وبرشلونة سيحومان حول صلاح وماني وأعتقد أن واحد منهما سيكون هدفا رئيسيا لضمه الصيف الجاري”.

وتابع في حديثه لصحيفة “إندبندنت” الإنجليزية “قطبا إسبانيا يمران الآن بعملية إعادة بناء ويحاولان ضم أي لاعب يستطيع تقديم الإفادة”.

وأضاف اللاعب المتوج مع الحُمر بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات “ليفربول ناد رائع وكبير وأثبت ذلك بعودته مؤخرا للقمة بخوض نهائي دوري الأبطال عامين متتاليين ولكن العديد من اللاعبين يشعرون بصعوبة رفض ريال مدريد أو برشلونة”.

وأردف “رأينا ذلك مع لويس سواريز وفيليبي كوتينيو فهما كان يستمتعان باللعب مع ليفربول قبل قدوم برشلونة والأمر ذاته سيتكرر مع صلاح وماني”.

ولكن رغم ذلك يؤمن سونيس أن ليفربول يستطيع حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة حال الحفاظ على لاعبيه والبناء على ما سبق.

وقال: “الفريق لديه حارس مرمى رائع وخط دفاع مميز بالإضافة لألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون والجميع يتطور، لذا يستطيع الفريق إضافة المزيد من اللاعبين الرائعين وحصد النجاح لسنوات كثيرة مقبلة”.

وأتم “القلق بالنسبة لليفربول ليس قوة مانشستر سيتي في إنفاقه في الانتقالات ولكن أن يأتي أي ناد ليضم صلاح أو ماني وهما أحد أهداف ريال مدريد وبرشلونة”.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا