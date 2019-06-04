مدافع أرسنال يعلن رحيله عن الفريق رسميا

وانضم اللاعب السويسري إلى أرسنال قادما من يوفنتوس الصيف الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

ونشر اللاعب السويسري عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” منشورا اليوم الاثنين أعلن فيه رحيله عن أرسنال بشكل رسمي.

وقال: “كنا قريبين من إضافة فصلا هاما لتاريخ ذلك النادي المذهل ولكن للأسف ذلك لم يحدث ومن الصعب تقبل ما حدث وأنا أشعر بحزن شديد”.

وأضاف “كنت أتمنى إعادة أرسنال لمنصات التتويج وأتمنى لزملائي والطاقم الفني والمدرب والجماهير الأفضل في الفترة المقبلة”.

وأتم “أثق في قدرة الفريق على إكمال مهمتنا الموسم المقبل، أحببت كوني جزءا من ذلك النادي وكانت تجربة عظيمة ولكن نهايتها لم تكن سعيدة للأسف شكرا لكم جميعا على دعمكم”.

وشارك لاعب يوفنتوس السابق مع أرسنال في 23 مباراة طوال الموسم سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.

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