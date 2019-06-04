داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن تنظيم داعش الإرهابي بوقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوم الذي إستهدف موقعين عسكريين للجيش في مدينة درنة مساء يوم 2 يونيو الجاري ضمن ما أسماها التنظيم ” غزوة الإستنزاف ” التي ضرب من خلالها عدة دول بينها أفغانستان ومالي والكونغو .

وعبر إيجاز أصدره من خلال ” وكالة ناشر ” أحد الأذرع الإعلامية في شمال أفريقيا ، فقد تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي قال بأنه إستهدف من وصفهم بـ ” مليشا حفتر المرتدة “.

وزعم التنظيم في إيجازه بأن العملية أسفرت عن إصابة ومقتل 19 عنصراً في التفجير المزدوج بواسطة عربتين مفخختين إستهدفتا مراكز عسكرية في وسط درنة وذلك في إطار إستراتيجيته الإعلامية في تضخيم أعداد القتلى والمصابين في عملياته .

كما أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن هجوم فاشل حاول من خلاله إستهداف بوابة الـ 400 فجر الإثنين والواقعة على الطريق الرابط بين الجنوب والجفرة زاعماً أيضاً إصابة ومقتل العديدين لكن المنطقة العسكرية الجنوبية بالقيادة العامة أكدت لـ المرصد إشتباك قوة البوابة معهم دون خسائر وقد لاذو بالفرار نحو الصحراء لتفطن العناصر العسكرية لهم .

يشار إلى أن الهجوم قد أدى لإصابة 11 عنصراً فقط بجراح متفاوتط إصابة غالبيتهم ما بين متوسطة وطفيفة وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة .

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