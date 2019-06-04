رحلات ” غامضة ” من تركيا إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

سيّرت شركة ” Ukraine Air Alliance ” الأوكرانية للشحن الجوي رحلات مكثفة خلال الآونة الأخيرة بين مطارات تركية مختلفة ومطار مصراتة الدولي بواقع رحلة يومية تقريباً في بعض الأحيان مستخدمة في هذه الرحلات مجهولة الحمولة والركاب طائرات شحن من طراز ” أنتينوف ” ، وهي الشركة ذاتها التي إتهمتها أندونيسيا نهاية العام 2017 بنقل وتهريب أسلحة إلى حركة إرهابية متمردة في الأرخبيل .

وتملك هذه الشركة وفقاً لبيانات تسجيل دولية عشرة طائرات شحن مختلفة تعمل بين مختلف دول أوروبا وآسيا أما على صعيد دول منطقة الشرق الأوسط فأن ثلاثة منها على الأقل وفقاً لما هو متاح من بيانات فتعمل في مطارات تركيا و إسرائيل ومؤخراً إلى ليبيا .

البداية مع الطائرة ” أنتينوف 12 بي كي ” ذات رمز التسجيل ” UR-CAH ” التي يبدوا من بيانتها بأنها كانت متوقفة عن الخدمة منذ شهر ديسمبر الماضي ثم عادت للعمل مطلع مايو المنصرم وكانت أول رحلاتها خارج أوكرانيا إلى مصراتة إنطلاقا من مطار أنقرة يوم 1 يونيو الجاري وحملت الرحلة رقم ( UKL4073 ) قبل أن تسير رحلة أخرى أيضاً بذات الرقم إلى مصراتة اليوم الإثنين 3 يونيو ومنها غادرت مساءً إلى مطار المنستير في تونس .

أما الطائرة الثانية فهي أيضاً من طراز ” أنتينوف 12 بي كي ” وتحمل رمز التسجيل ” UR-CNT ” وقد قامت هي الأخرى برحلات من مطارات تركية إلى مصراتة منذ إندلاع المعارك في طرابلس وكان من اللافت أن بعض هذه الرحلات تحركت بدون أرقام أو قامت الطائرة خلال الرحلة بإغلاق نمط التتبع الخاص بها .

وكان آخر هذه الرحلات التي أمكن الحصول على بيانتها على الأقل هي الرحلة التي تحركت من أنقرة إلى مصراتة من دون رقم أو تحديد وجهة نهائية معلنة يوم 28 مايو المنصرم ومن ثم تحركت بعد ساعات وفي ذات اليوم أيضاً من مصراتة إلى مطار المنستير إضافة لرحلات أخرى دون رقم أو وجهة نهائية .

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة تحلق من أنقرة في بعض الأحيان في مسار يوحي بأنها متجهة إلى تونس أو إحدى دول جنوب أوروبا قبل أن تقوم بإنعطافة نحو الجنوب على زاوية 90 درجة وسط المتوسط نحو مطار مصراتة الدولي وفي أحيان أخرى تغلق نظام التتبع فور دخولها الأجواء الليبية .

الطائرة الثالثة هي الأخرى تابعة لذات الشركة من طراز ” أنتينوف بي بي 12 ” ذات رمز التسجيل (UR-CGW) قد سيرت رحلات إلى مصراتة من أنقرة أيضاً وكان آخر هذه الرحلات يوم 31 مايو المنصرم أما اللافت فيها فهو تسييرها 5 رحلات على الأقل إلى مصراتة تحت الرقم ( UKL4073 ) و الرقم ( UKL 4074 ) دون أن تحدد وجهتها النهائية للعلن .

كما كان من اللافت أيضاً تتبع هذه الطائرة نظام التخفي وإغلاق أجهزة التتبع في الرحلة إلا عند العودة إلى تركيا حيث تقوم بتشغيل أنظمتها فور دخولها الأجواء التركية جنوباً قادمة من مصراتة وعموماً كانت كل هذه الطائرات في مجملها تتبع ذات الخط المشار له ومن ثم تنعطف بزاوية 90 درجة جنوباً نحو وجهتها الأخيرة .

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