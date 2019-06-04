رئيس المفوضية الأوروبية يلتقي كوشنر مستشار ترامب

سيلتقي جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء في بروكسل.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في إفادة يومية "سيبحثان الوضع في الشرق الأوسط وقضايا أخرى".

وأضافت أن الاجتماع يأتي بناء على طلب من الإدارة الأمريكية قائلة إن الاجتماع ستحضره أيضا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.

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