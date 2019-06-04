الصين تطالب مواطنيها المسافرين إلى أمريكا بتوخي الحذر

حذرت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية من إمكانية تعرضهم للمضايقات من جانب السلطات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن البيان الذي أصدرته الوزارة والحكومة يستهدف المسافرين والشركات الصينية في أمريكا.

وقال جينج شوانج، إن التحذير يهدف لرفع" الوعي بالسلامة والاهتمام بتشديد إجراءات الوقاية ومواجهة المواقف بفعالية وبصورة ملائمة".

أضاف" لبعض الوقت، قامت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أكثر من مرة بتحقيقات ومقابلات فورية ووسائل أخرى لمضايقة المواطنين الصينيين الذين ذهبوا للولايات المتحدة الأمريكية".

وفي نفس الوقت، شدد على أن السفر بين الصين وأمريكا يجب أن يتم على أساس الاحترام المتبادل. يشار إلى أن العلاقات بين بكين وواشنطن شهدت توترات بسبب الحرب التجارية الدائرة واتهامات التجسس ضد شركة هواوي الصينية للاتصالات واتهامات بتصاعد التواجد العسكري الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي وشكاوى بشأن التدخل الأمريكي في تايوان، التي تعتبرها الصين ملكا لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا