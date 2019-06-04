رسميا – للمرة الثانية في تاريخها.. الصين تستضيف كأس آسيا 2023

الإعلان تم على هامش اجتماع كونجرس الاتحاد الآسيوي في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء.

إسناد التنظيم إلى الصين كان مسألة وقت، إذ انسحبت إندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية، مما ترك الصين كمتقدم وحيد للمنافسة على استضافة البطولة القارية.

الصين ستنظّم كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها لنسخة 2004، ووصلت حينها للمباراة النهائية قبل أن تسقط 1-3 أمام اليابان.

ويعود التنظيم للشرق الآسيوي مجددا للمرة الأولى منذ 2007 عندما تقاسم الرباعي: إندونيسيا، تايلاند، فيتنام، ماليزيا تنظيم البطولة، قبل أن تنظّم قطر نسخة 2011، وتستقبل أستراليا نسخة 2015، ثم الإمارات العربية المتحدة في 2019.

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