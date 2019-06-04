ماركا: الخليفي يغلق الباب أمام رحيل نيمار.. برشلونة يريد ضمه بسبب ميسي

وقال التقرير إن الخليفي ليس لديه أي نية في بيع اللاعب، وأنه لن يسمح برحيله إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال الصيف الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إذاعة مونت كارلو قالت إن ناصر الخليفي أوضح أن نيمار لن يباع تحت أي ظرف.

ويرى الخليفي أن برشلونة يرغب في ضم نيمار مجددا لأن ليونيل ميسي يرغب في عودته للنادي.

ووجهت فتاة تهمة الاغتصاب لنيمار حينما كان في باريس خلال شهر مايو الماضي، كما نشرت بعض الرسائل الخاصة والصور، إلا أن اللاعب نفى ذلك الأمر وقال إنه يتعرض لعملية ابتزاز واحتيال.

صاحب الـ27 عاما يتواجد حاليا مع منتخب البرازيل استعدادا لخوض منافسات كوبا أمريكا هذا الصيف.

وتقع البرازيل ضمن المجموعة الأولى في كوبا أمريكا والتي تضم بوليفيا وفنزويلا وبيرو، وتقام أولى مبارياتها في البطولة ضد بوليفيا يوم 14 يونيو المقبل.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

وكان نيمار قد انضم إلى برشلونة في 2013 قبل أن يرحل بعد أربعة مواسم إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو كأغلى لاعب في التاريخ.

وتم تجريد لاعب باريس سان جيرمان من شارة قيادة المنتخب البرازيلي في وقت سابق على خلفية سلوكه العنيف ضد مشجع في خسارة باريس سان جيرمان أمام رين في نهائي الكأس بركلات الترجيح.

وسيرتدي ألفيش صاحب الـ36 عاما شارة قيادة منتخب البرازيل في وديتي قطر والهندوراس المقبلتين.

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