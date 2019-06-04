رسميا – ريال مدريد يتعاقد مع يوفيتش

النادي الإسباني ذكر عبر موقعه أن يوفيتش صار لاعبا لـ ريال مدريد لمدة 6 مواسم مقبلة.

Comunicado Oficial: Jović.#WelcomeJovic | #RealMadrid https://t.co/cbD1KHQj3L

يوفيتش (21 عاما) سجل 27 هدفا مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المنتهي، وصنع 7 أهداف أخرى.

اللاعب كان على رادار ريال مدريد طوال الأسابيع الماضية، مع كثير من التقارير الصحفية تكهنت بقرب إنهاء الصفقة.

لتكون هذه ثاني صفقات ريال مدريد بعد البرازيلي إيدير ميلياتو من بورتو، مع اقتراب التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي، وفيرلان ميندي من ليون.

وكان فرانكفورت قد استعار يوفيتش من بنفيكا لمدة موسمين، قبل أن يفعّل بند الشراء مقابل 7 ملايين يورو، ويبيعه لاحقا إلى ريال مدريد.

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