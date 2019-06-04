ماي: نواجه مع واشنطن تحديات متشابهة.. وترامب: نشكر بريطانيا لمساعدتنا في المعركة ضد داعش

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نواجه مع الولايات المتحدة تحديات متشابهة ونختلف فقط في طريقة التنفيذ، وأننا واجهنا تحديات عدة مع الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين أبرزها استخدام روسيا غازات سامة على الأراضي البريطانية.

وأضافت، فى المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذى عقد فى لندن اليوم الثلاثاء، أننا لا نريد أن يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران، ونتفق مع واشنطن بشأن تحقيق أهداف في الملف الإيراني.

بينما قال الرئيس الأمريكى ترامب: "إننا نشكر بريطانيا لمساعدتها جهودنا في المعركة ضد داعش".

وأوضح، أننا نعمل لمنع حصول إيران على سلاح نووي ولوقف تمويلها الإرهاب، مؤكدا أن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا