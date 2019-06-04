سلامة يلتقي لافروف

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غن رئيسها غسان سلامة أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء في موسكو «على مبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال» في ليبيا.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن سلامة ولافروف ناقشا خلال اللقاء آخر التطورات في ليبيا، مؤكدة أن وزير الخارجية الروسي أعرب عن دعمه الكامل لجهود سلامة «وأكد على ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي‬».

وزار سلامة كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا خلال الأيام الماضية في إطار جهوده لحشد وتوحيد المواقف الدولية حيال الوضع في ليبيا من أجل التوصل لقرار بشأن وقف إطلاق النار بعد التصعيد العسكري الجاري منذ الرابع من أبريل الماضي.

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