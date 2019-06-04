ترامب : لا يوجد خيار أمام دول حلف الأطلسي سوى زيادة الإنفاق على الدفاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يوجد أمام الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خيار سوى زيادة إنفاقها العسكري، مكررا طلبه بأن يفي كل أعضاء الحلف بحجم الانفاق المستهدف على الدفاع والذي يبلغ اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن "اتفقت مع رئيسة الوزراء على ضرورة أن يزيد حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي إنفاقهم الدفاعي .. كلانا يعمل بجد من أجل هذه الغاية".

وأضاف "نتوقع أن يفي عدد متزايد من الدول بالحد الأدنى اللازم الذي يبلغ اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي. يجب على كل أعضاء الحلف الوفاء بالتزاماتهم من أجل معالجة التحديات الحالية".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا