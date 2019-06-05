اشتية يطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالتراجع عن خططها الاستيطانية في القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالتراجع عن خططها الاستيطانية في مدينة القدس.

وقال اشتية في بيان "إن قرار إسرائيل بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، واستمرار اعتداءاتها على المصلين والمرابطين في الأقصى يعكس العقلية الاستعمارية، ومحاولة تكريس الأمر الواقع وتدمير أي فرصة متبقية للعملية السياسية".

وطالب أشتية المجتمع الدولي ب"اتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل للتراجع فورا عن إجراءاتها الاستعمارية التي تتعارض مع الإجماع الدولي والقرارات والقوانين الدولية"، معتبرا أن بيانات الاستنكار رغم أهميتها غير كافية.

وتابع قائلا "يجب إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف إجراءاتها الاستفزازية سواء بإعلانها عن بناء وحدات استيطانية على أراضي القدس الشرقية أو باعتداءاتها على المصلين في الحرم القدسي الشريف في أيام الشهر الكريم".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين "الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية"، محذرا من التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

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