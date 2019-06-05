واشنطن: طائرة روسية تعترض أخرى أمريكية فوق البحر المتوسط

أعلن الأسطول السادس الأمريكي، أن طائرة روسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات في أقل من ثلاث ساعات في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.

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