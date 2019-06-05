اخبار

واشنطن: طائرة روسية تعترض أخرى أمريكية فوق البحر المتوسط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن الأسطول السادس الأمريكي، أن طائرة روسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات في أقل من ثلاث ساعات في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك