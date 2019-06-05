سفير مصر في بلجراد: وصول أول رحلة طيران مباشرة من صربيا إلى القاهرة يبشر بتنوع المقصد السياحي المصري

وصلت فجر اليوم، الأربعاء، أول أيّام عيد الفطر المبارك، أول رحلة مباشرة بين بلجراد والقاهرة، بعد انقطاع لحوالي ١٣ عامًا، علي متنها سفير مصر لدي صربيا 'عمرو الجويلي'، وسفير صربيا لدي مصر 'يوجوسلاف فوكادينوفيتش'، ومدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان 'ساشا بوديروزا'.

وصرح السفير عمرو الجويلي، بأن استئناف الطيران المباشر بين العاصمتين بعد طول انقطاع يبشر بنقلة نوعية في السياحة الوافدة من كامل منطقة البلقان، لتشمل أيضًا السياحة الثقافية والمؤتمرية بعدما كانت تكاد تقتصر علي السياحة للشاطئية.

وأضاف 'الجويلي'، أن خط الطيران المباشر سيكون له أثر أيضًا علي تعزيز حركة التجارة بما في ذلك شحن البضائع لاحقًا، وتدفق دوائر الأعمال، مبرزاً أهمية العمل علي استثمار تلك الفرصة لترسيخ مكانة مطار القاهرة كمركز جوي إفريقي، اذ يعد حالياً النقطة الوحيدة بالقارة التي تسير خطوط اير صربيا طيران مباشر إليها.

وأثني سفير مصر لدي صربيا علي الجهد الكبير الذي بذلته سلطة الطيران المدني برئاسة الطيار 'سامح حفني'، لتيسير الخط الجديد، والاستقبال الرحب من قبل هيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس 'أحمد يوسف' بما يعكس تكامل منظومة العمل الوطني لتشجيع حركة السياحة والطيران الدولي إلي مصر.

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