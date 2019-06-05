انقاذ 80 مهاجرًا غير شرعي شمال الزاوية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت القوات البحرية، أمس الثلاثاء، إنقاذ قارب مطاطي محطم على متنه 80 مهاجرًا غير شرعي في منطقة حقل الجرف على بعد 64 ميلًا شمال الزاوية.

وحسب الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام التابع للقوات البحرية فإن 71 رجلًا، و6 نساء، و3 أطفال تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل (الزورق أوباري) من انتشالهم فجر الثلاثاء.

وأوضحت أن من بين المهاجرين غالبيتهم من السودان والبقية من جنسيات أفريقية أخرى وجرى نقلهم إلى نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

وجرى تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعي مركز إيواء النصر، حسب القوات البحرية.

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